Zieke Gernand (6) krijgt high five van koning Willem-Alexander in Erasmus MC

De 6-jarige Gernand uit Alblasserdam is vanwege een zeldzame, aangeboren ziekte vaak in het ziekenhuis te vinden. Zo ook tijdens de opening van het nieuwe Erasmus MC, afgelopen donderdag. Daar liep op dat moment niemand minder dan koning Willem-Alexander rond. Toen de twee elkaar voor de derde keer tegenkwamen, vroeg de koning het jonge patiëntje om een high-five.

"We wisten niet dat de koning zou komen, dus toen we dat hoorden zijn we allerijl vanaf de afdeling gaan kijken", vertelt moeder Erna Janse. Eén van de agenten had al snel door hoe enthousiast en geïnteresseerd Gernand was. Hij wees de jongen plekjes aan waar hij het dichtstbij zou staan als de koning langs zou lopen.

Rond 18:30 uur vertrok de koning weer, maar toen hij Gernand daar opnieuw vrolijk 'Dag koning!' hoorde roepen, liep hij lachend op hem af. "Hoi, ben je daar weer? Wil je graag een high five, of niet?", vroeg de koning. En zo geschiedde.

"Het is het gesprek van de dag. Hij heeft de leeftijd dat hij het allemaal heel goed begrijpt", zegt zijn moeder. Ze noemt de ontmoeting een mooi lichtpuntje.

Gernand is geboren met het zeldzame syndroom filamine-A mutatie. Dat zorgt onder meer voor tal van darmproblemen. Die kunnen geen voeding verdragen. Daarnaast heeft hij luchtwegproblemen en broze botten. Gernand is al elf weken in het ziekenhuis voor behandelingen en moet nog een aantal weken blijven.

Het ziekenhuis is geen bedreigende plek voor Gernand", vertelt Erna. "Hij heeft een opgeruimd karakter, het is een heel spontaan jongetje." De jonge patiënt krijgt in het ziekenhuis 's ochtends schoollessen en dat vindt hij erg leuk. Gernand ziet het als een soort logeerhuis. Over een aantal weken kan hij als het goed gaat voor langere tijd naar huis, zonder infuusvoeding, hoopt zijn moeder.