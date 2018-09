Deel dit artikel:











Mensen mogelijk opgesloten in zeecontainer, hulpdiensten massaal uitgerukt Meerdere ambulances zijn uitgerukt naar Rotterdam-Waalhaven (Bron: MediaTV - Joey Bremer)

In de Waalhaven in Rotterdam is een incident geweest met een zeecontainer. Er zouden mensen in zitten. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat het mogelijk om vluchtelingen. Het is niet duidelijk of de mensen in nood verkeren. Ze zijn nog niet gevonden door de hulpdiensten.

Vanuit de container zou gebeld zijn naar de politie. De hulpdiensten zijn uit voorzorg massaal uitgerukt. Met speciale apparatuur proberen de hulpdiensten uit te zoeken waar de mensen die gebeld hebben zich precies bevinden. De hulpdiensten zijn naar de Reeweg gereden. Daar staat een groot aantal ambulances. Er is ook een traumahelikopter onderweg. 'Vooralsnog is er geen sprake van een ongeval', aldus de veiligheidsregio. Later meer...