Deel dit artikel:











Sjoerd Mossou in FC Rijnmond over Feyenoord: 'Als ze eerder gerenoveerd hadden, was de achterstand nooit zo groot'

Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad was vrijdagavond te in FC Rijnmond. De journalist vindt dat Feyenoord al eerder het stadion hadden moeten renoveren. "Dat hadden ze tien jaar eerder al kunnen doen. Dan had je in in ieder geval deze periode overbrugd."

In de uitzending bespraken presentator Etienne Verhoeff, Geert den Ouden en Dennis van Eersel ook de gebeurtenissen bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. De uitzending is hierboven in zijn geheel terug te zien.