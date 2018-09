Deel dit artikel:











18 mensen uit zeecontainer bevrijd, zeker één persoon naar ziekenhuis Hulpdiensten rukten massaal uit naar de Waalhaven in Rotterdam (Bron: MediaTV - Erik Pronk) De bevrijde personen uit de zeecontainer worden door de politie begeleid (Bron: MediaTV - Joey Bremer)

In de Waalhaven in Rotterdam is vrijdag een incident geweest met een zeecontainer. Er zaten achttien personen in de container. Het gaat mogelijk om vluchtelingen. Eén persoon moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. De overige zeventien personen worden nog door ambulancepersoneel onderzocht.

Vanuit de container zou zijn gebeld naar de politie. De hulpdiensten rukten uit voorzorg massaal uit. Met speciale apparatuur hebben de hulpdiensten uitgezocht waar de mensen zich bevonden. Het zou gaan om een container op het terrein van Rotterdam Short Sea Terminals. De hulpdiensten zijn naar de Reeweg gereden. Daar staat een groot aantal ambulances. Er is ook een traumahelikopter gekomen. "Vooralsnog is er geen sprake van een ongeval", aldus de veiligheidsregio. Een speciaal droneteam van de Gezamenlijke Brandweer hielp mee met zoeken. Onduidelijk is hoe deze mensen in de container terecht zijn gekomen. In de container zaten 18 twintigers: zestien mannen en twee vrouwen, zo meldt de NOS. Eén van hen is naar het ziekenhuis vervoerd vanwege hyperventilatie. Het zou gaan om personen met een Afrikaans uiterlijk. Brian Mo-Ajok, woordvoerder van de Veiligheidsregio, meldt dat de persoon uit voorzorg naar het ziekenhuis is gebracht: "Maar het lijkt mee te vallen." Mogelijk kunnen de overige bevrijde mensen nog naar het ziekenhuis worden vervoerd.