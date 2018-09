Deel dit artikel:











Personeel APM Terminals roept directie op het matje (Bron: ANP)

Het is onrustig bij APM Terminals in de Europoort. Aanleiding is een brief van de ondernemingsraad van APM Maasvlakte. Daarin staat dat het personeel van APM in de Europoort voorlopig niet kan doorstromen naar APM op de Maasvlakte.

APM op de Maasvlakte is de moderne terminal van het bedrijf. Volautomatische kranen hebben het mensenwerk overgenomen. Het personeel dat er wel werkt, kwam vooral van APM in de Europoort. Hun voormalige collega's zouden daarna volgen. Maar inmiddels zijn de verhoudingen veranderd. Niet voor niets boog de Ondernemingskamer in Amsterdam zich eerder dit jaar al over het zogeheten transitieprotocol, waarmee de doorstroming wordt geregeld. De afgelopen week liet de ondernemingsraad van APM op de Maasvlakte weten dat er een adviesaanvraag van de directie was gekomen. Daarin zou staan dat er een streep is gezet door het transitieprotocol en dus de doorstroming. Uitleg Het personeel van APM in de Europoort wilde uitleg hebben en legde tijdelijk het werk neer. Donderdag en vrijdag togen de werknemers naar de kantine om uitleg te krijgen van directeur Pieter Hartog. Hij zou hebben verklaard dat de uitleg van de OR op de Maasvlakte niet klopte. Er zou geen streep door het protocol zijn gezet. Het personeel zal het met dat antwoord moeten doen. Hartog gaat inhoudelijk niet op de zaak in. ''Dit is een interne kwestie.'' Het kan een hete herfst worden bij APM. Binnenkort moeten de bonden met de directie om tafel over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.