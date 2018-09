Eerste doelpunt Drenthe goud waard voor Sparta tegen FC Eindhoven

Sparta heeft vrijdagavond de wedstrijd tegen FC Eindhoven in winst omgezet. Op Het Kasteel werd het 2-0. Royston Drenthe maakte zijn eerste doelpunt voor Sparta, Adil Auassar maakte de tweede.

FC Eindhoven begon feller aan het duel dan Sparta. De ploeg uit Brabant werd gevaarlijker dan de Rotterdammers, maar kwam in de beginfase niet tot scoren.

Sparta werd na ruim een kwartier voetbal voor het eerst gevaarlijk. Mohamed Rayhi maakte een goede actie en gaf de bal voor. Lars Veldwijk kon echter net niet bij de bal, waardoor hij zijn club niet op voorsprong kon schieten.

Mogelijkheden onbenut

Sparta groeide daarna wel in de wedstrijd. Een vrije trap van Breinburg ging bijvoorbeeld over en Saksela kopte daarna de bal op Eindhoven-doelman Swinkels. Even later was het weer aanvoerder Veldwijk die in kansrijke positie kwam, maar hij schoot in het strafschopgebied naast.

Tot en met de rust gebeurde er vervolgens niet veel meer en gingen de ploegen zonder goals rusten.

Drenthe breekt de ban

Mohamed Rayhi kon even na rust zijn ploeg bijna op voorsprong schieten, maar doelman Swinkels lag weer in de weg. Uiteindelijk kon Royston Drenthe, na nadrukkelijk aandringen van Sparta, de ban breken voor zijn ploeg.

Met aanvoerdersband, omdat Lars Veldwijk het veld had verlaten, kreeg hij de bal links in het strafschopgebied voor zijn voeten. Hij haalde verwoestend uit en vierde het feestje met de Sparta-supporters. Er viel duidelijk wat van de Spartanen af.

Ongeveer vijf minuten later kon Sparta de voorsprong zelfs verdubbelen. Een hoekschop belandde op het hoofd van verdediger Adil Auassar: 2-0. Sparta speelde daarna de wedstrijd uit en kon opnieuw drie punten bijschrijven, ondanks een niet-sprankelde wedstrijd.

Scoreverloop

74' 1-0 Royston Drenthe80' 2-0 Adil Auassar