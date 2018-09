FC Dordrecht lijdt pijnlijke thuisnederlaag tegen Telstar

FC Dordrecht is vrijdagavond tegen een pijnlijke thuisnederlaag tegen Telstar aangelopen. Aan de Krommedijk werd het 1-4. Oud-speler van Telstar, Marko Maletic, maakte het enige doelpunt voor de Schapenkoppen.

Het missen van kansen bij de ploeg van Gèrard de Nooijer lijkt dit seizoen een serieus probleem te worden. Ook tegen Telstar ging dat erg moeizaam. Zo kreeg Stankov namens Dordt een goede kans in de openingsfase, maar kon hij de trekker niet overhalen.

Opmerkelijk eigen doelpunt

Telstar werd in de beginfase ook gevaarlijk via Ryan Seager, maar hij wist ook niet tot scoren te komen. FC Dordrecht scoorde daarna wel een doelpunt, maar wel in het eigen doel. Antonio Stankov kopte de bal op opmerkelijke wijze achter zijn eigen doelman.

Marko Maletic deed vijf minuten later op fraaie wijze wat terug. Hij schoot een vrije trap langs de doelman van Telstar: 1-1. Met die stand werd er gerust aan de Krommedijk.

Seager nekt Dordrecht

De tweede helft begon voor Dordrecht slecht. Facundo Lescano werd tijdens een counter neergehaald, maar de scheidsrechter gaf de ploeg uit Velsen voordeel. De bal belandde vervolgens voor de voeten van Seager. Hij bleef koel en schoot binnen.

De 1-3 kwam ook van de voet van speler uit het Verenigd Koninkrijk. Hij werd goed voor doelman Bryan Janssen gezet en faalde wederom niet.

Vijf minuten voor tijd werd het nog erger voor FC Dordrecht. Maiky Fecunda bepaalde de eindstand op 1-4.

Scoreverloop

15' 0-1 Antonio Stankov (eigen doelpunt)22' 1-1 Marko Maletic46' 1-2 Ryan Seager77' 1-3 Ryan Seager84' 1-4 Fecunda