Henk Fraser over Sparta-Eindhoven (2-0): 'Ze hebben ons behoorlijk ontregeld'

Sparta heeft vrijdagavond FC Eindhoven met 2-0 opzij gezet in de Keuken Kampioen Divisie. Royston Drenthe en Adil Auassar scoorden voor de Rotterdammers. Ondanks de overwinning speelde Sparta niet zijn beste wedstrijd, vond ook Henk Fraser.

"Ik denk dat we niet beseften hoeveel sterker we zijn", zegt Fraser tegenover RTV Rijnmond. "Ik denk dat we dat niet voldoende hebben laten zien. Zeker in de eerste helft. Zij hebben hun speelwijze aangepast en dat hebben ze uitstekend gedaan. We hadden er heel veel moeite mee. Ze hebben ons behoorlijk ontregeld."

Sparta won volgens de trainer wel terecht. "Ik denk dat we de bovenliggende partij waren. Was het super? Wij weten dat we beter kunnen. Maar in deze fase van de competitie is de winst gewoon heel belangrijk."

