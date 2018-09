Mannen HC Rotterdam verliezen ruim in Den Bosch

De hockeymannen van HC Rotterdam zijn vrijdagavond met 3-0 onderuit gegaan in de uitwedstrijd tegen Den Bosch. De ploeg van Albert Kees Manenschijn begon het seizoen in de hockey hoofdklasse goed met twee overwinningen, maar moet nu dus duidelijk zijn meerdere erkennen in Den Bosch.

De openingstreffer viel in de twintigste minuut. Een strafcorner van Den Bosch-speler Bram van Groesen werd door de scheidsrechter gepromoveerd tot een strafbal. Diezelfde Van Groesen benutte even later de penalty: 1-0. Dat was ook de ruststand.

In de tweede helft was het heel lang wachten op een doelpunt. Maar Den Bosch kon na ruim een uur hockey via een goed doelpunt Nico Della Torre de voorsprong verdubbelen. Slechts twee minuten daarna volgde de derde goal van Den Bosch. Jelle Galema bepaalde de eindstand op 3-0.

Door de nederlaag tegen Den Bosch staat HC Rotterdam nu op de zesde plaats in de hockey hoofdklasse.