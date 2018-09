Deel dit artikel:











Veel belangstelling voor metershoog hefschip Hefschip De Svanen

Het is 103 meter lang, 72 meter breed en 102 meter hoog: de Svanen. Dit imposante bouwwerk is de komende dagen tijdens de Wereldhavendagen langs de Rotterdamse kades te bewonderen. Dit hefschip trekt in elk geval veel bekijks.

De Svanen wordt gebruikt voor het bouwen van windmolens op zee. "De palen zijn soms honderd meter lang. Acht meter diameter. Je kunt het vergelijken met een tunnelbuis, waar makkelijk twee auto's naast elkaar doorheen kunnen. Die slaan we de grond in en daar komt de windmolen op", legt kapitein Erik Willems uit. Het hefschip is twee weken geleden op zee uitgeprobeerd, vertelt Robert de Bruin van baggermaatschappij Van Oord. Aan de Svanen zitten volgens hem twee grote voordelen: "Er wordt minder geluid geproduceerd en je krijgt door deze piling-techniek minder vermoeiing van staal." Kijk hierboven naar de reportage van verslaggever Jelle Gunneweg bij De Svanen.