Weekendtip: spinnen tellen rond je huis

Op mistige ochtenden zie je ze vrijwel overal: met dauw beklede spinnenwebben. Maar hoeveel spinnen zijn er eigenlijk in de tuin of op het balkon? Dit weekend kun je dat uitzoeken, tijdens de Nationale Spinnentelling.

Natuurorganisaties organiseren de spinnentelling voor de zesde keer. Zaterdag en zondag kan iedereen op het eigen erf spinnen tellen aan de hand van een spinnenherkenningskaart .

Biologen verwachten dat er door de droogte een stuk minder spinnen zijn dan in voorgaande jaren. Spinnenexpert Peter van Helsdingen noemt 2018 een arm spinnenjaar.

"Als ik het veld in ga en aan het eind van de dag kijk wat ik heb verzameld dan is dat maar een ongelofelijk laag aantal." Zo vindt hij op de Tweede Maasvlakte nu een stuk minder rotskogelspinnen dan drie jaar geleden .

De meest getelde spin is zonder twijfel ook dit jaar de kruisspin. Dat komt volgens Van Helsdingen mede door het moment van de telling. In de herfst vallen de webben van de kruisspin nu eenmaal erg op.

Koffieboonspin

Van Helsdingen vraagt speciaal aandacht voor de Europese spin van het jaar: de koffieboonspin. Die heet zo omdat zijn lijfje op een koffieboon lijkt.

Het kleine spinnetje komt vooral rond gebouwen voor, onder kozijnen, in schuttingen, onder vensterbanken of in schuurtjes. Hij is familie van de rotskogelspin en de black widow.

De spinnentelling is zaterdag en zondag. Een week later wordt de uitslag bekend gemaakt. Vorig jaar voerden de kruisspin, de grote trilspin en de herstspin de lijst aan.