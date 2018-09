Deel dit artikel:











Rotterdammers laten stadstuinen zien tijdens Keep it Green Day Leon Rook en Frenk Walkenbach

Altijd al zelf een eigen stukje groen willen bijhouden in Rotterdam? Op tal van plekken in de stad laten zaterdag Rotterdammers zien hoe dat moet tijdens de eerste Keep it Green Day.

Een van de stukjes openbaar groen waar bewoners de boel zelf bijhouden is de Taka Tukatuin, een voormalig wijkpark in Rotterdam-Zevenkamp. Leon Rook en Frenk Walkenbach hebben daar samen met andere bewoners een moestuin aangelegd en een fruitpark, vijver, bijenkasten en een onderkomen voor vleermuizen. De tuin is een mooie plek om te zijn, vindt Walkenbach. Maar de tuin dient ook een educatief doel. De bewoners krijgen in het park, ter grootte van een voetbalveld, geregeld schoolkinderen op bezoek die komen bekijken hoe groenten groeien. De gemeente Rotterdam juicht het toe dat bewoners zelf stukken van parken en wijktuinen bijhouden. "Dat is geen manier om van ons werk af te komen", lacht Marianne van Wijngaarden van Stadsbeheer Rotterdam. Grip "Mensen houden ervan om zelf het groen bij te houden om zo grip te houden op hun omgeving en zich daarin thuis te voelen." Om het zelfbeheer in goede banen te leiden, zet de gemeente begeleiding in, waaronder die van groencoaches. "Mensen houden ervan om zelf het groen bij te houden om zo grip te houden op hun omgeving en zich daarin thuis te voelen." Om het zelfbeheer in goede banen te leiden, zet de gemeente begeleiding in, waaronder die van groencoaches. Zaterdag zijn op zeven plekken in de stad wijktuinen, stukken park of moestuinen open. Mensen kunnen er een rondleiding krijgen, deelnemen aan activiteiten en in gesprek gaan met bewoners die zelf het groen bijhouden.