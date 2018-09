Mis niks van de Wereldhavendagen bij RTV Rijnmond

Rotterdam beleeft de tweede dag van de Wereldhavendagen. Vaar ook zaterdag mee met een snelle reddingsboot rond de Wilhelminapier, beleef het mariniersdorp aan de Parkkade en bekijk de tallloze demonstraties op en rond de Nieuwe Maas bij de Erasmusbrug. Of volg alles via RTV Rijnmond natuurlijk.

De Wereldhavendagen begonnen vrijdag en duren tot en met zondag. Ze zijn bedoeld om het publiek kennis te laten maken met wat er allemaal in de haven gebeurt.

RTV Rijnmond

Ook deze 41e editie is er uitgebreid aandacht voor het evenement bij RTV Rijnmond. Zo komt de radio-uitzending tussen 12:00 en 16:00 rechtstreeks vanuit de haven. 'Vraag het de Bieb' komt te vervallen.

Zaterdagavond is er een extra uitzending tussen 20:00 en 00:00 uur, tijdens de Nacht van de Kaap, met Chantal Quak en Roland Vonk.