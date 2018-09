Beroemde oranje dubbeldekker strandt op A27

Zestien oranjefans hadden zich de eerste wedstrijd van Oranje in de nieuwe Nations League anders voorgesteld. De dubbeldekker waarmee ze naar Parijs zouden gaan, strandde op de A27 bij Noordeloos.

De voetballiefhebbers waren met een oranje dubbeldekker onderweg naar het Stade de France in Parijs, waar het Nederlands Elftal tegen Frankrijk zou spelen.

De bus van oranjefans.nl is voor het eerst in 2004 gebruikt voor het EK in Portugal. Sindsdien is de bus steeds bij EK's en WK's gebruikt en trok wereldwijd veel bekijks .

Tegen 09:30 uur begaf de motor van de bus het. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk een rijstrook op de A27. Inmiddels staat de bus op een parkeerplaats in de buurt.

Voor de fans zit er niets anders op dan de wedstrijd op tv te gaan kijken. Het is de eerste wedstrijd van Oranje in de Nations League. Ons land zit met Frankrijk en Duitsland in Groep 1 van Divisie A.

De Nations League is een nieuwe internationale voetbalcompetitie van de UEFA. De wedstrijden komen in de plaats van de vriendschappelijke interlands tussen Europese elftallen.