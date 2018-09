Oud-werknemer opgepakt voor overval op pizzeria in Hoogvliet

Een man met een mes heeft vrijdagavond een pizzeria in Rotterdam Hoogvliet overvallen. Ver kwam hij niet. Medewerkers herkenden hem als een oud-collega.

De overvaller kwam de zaak in winkelcentrum De Fuik rond 22:00 uur binnen. Hij bedreigde het personeel en ging weg met de portemonnee van een van de werknemers.

De medewerkers zagen wie de man was en belden de politie. Agenten konden de 19-jarige Rotterdammer een uur later in zijn eigen huis oppakken.