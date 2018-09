Deel dit artikel:











Lisstraat Zwijndrecht dicht na vondst dode man Politieonderzoek in de Lisstraat in Zwijndrecht (Foto Jordy Nijenhuis)

In de Lisstraat in Zwijndrecht is zaterdagochtend een dode man gevonden. De man was gewond en is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De politie heeft onderzoek gedaan naar het sterfgeval en gaat niet uit van een misdrijf. De Lisstraat in Zwijndrecht is tijdens het onderzoek afgesloten.