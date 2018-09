Deel dit artikel:











Politiek010: Debat Feyenoord City laat nieuwe verhoudingen zien Feyenoord City

Deze week staat de uitzending van Politiek010 grotendeels in het teken van de plannen voor Feyenoord City. De volledige oppositie eiste hier een regulier debat over en vroeg om inzage in een rapport over het businessplan van het project. De coalitiepartijen hielden beide voorstellen tegen.

En daarmee is toon in het eerste Rotterdamse raadsdebat na het zomerreces meteen gezet. De nieuwe coalitie die steunt op een meerderheid van één zetel (23 zetels) stond in dit debat lijnrecht tegenover de oppositie van 22 zetels. Dichttimmeren "Dat is iets dat het vorige college van Leefbaar, D66 en CDA vaak werd verweten. Dat ze het met 23 zetels dichttimmerden. Bij de start doet deze coalitie precies hetzelfde", zeggen politiek verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet. "Dat is iets dat het vorige college van Leefbaar, D66 en CDA vaak werd verweten. Dat ze het met 23 zetels dichttimmerden. Bij de start doet deze coalitie precies hetzelfde", zeggen politiek verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet. Naast Feyenoord City wordt er in deze uitzending met nieuwe raadsleden voorbeschouwd op het nieuwe politieke jaar. Wat worden de grote onderwerpen? Ook is er aandacht voor de Wereldhavendagen en de veranderende Rotterdamse haven. In Politiek010 nemen verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet de Rotterdamse politiek door. Ze kaarten problemen aan van Rotterdammers en laten de mens achter de politicus zien. Na het zien van Politiek010 bent u helemaal bijgepraat!