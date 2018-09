Drechtsteden hebben vaststelling WOZ-waarde niet op orde

De Drechtsteden zijn op de vingers getikt vanwege fouten bij het vaststellen van de WOZ-waarde. De gemeenten weten te weinig van de koopwoningen op hun grondgebied, vindt de Waarderingskamer die de gemeente controleert. De NOS heeft de bevindingen van de toezichthouder in handen.

Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben geen goed beeld van bijvoorbeeld de grootte van de huizen en of ze een garage hebben of een dakkapel. Ook ontbreekt informatie over de kwaliteit van de buurt of het onderhoud van het huis.

Daardoor is niet te zeggen of de vastgestelde WOZ-waarde klopt. Gemeenten gebruiken die waarde voor de onroerende zaakbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting en de berekening van huurprijzen.

In heel Nederland hebben zesentwintig gemeenten een onvoldoende gekregen van de Waarderingskamer. Bijna vijftig gemeenten behaalden de maximale score, waaronder Giessenlanden en Gorinchem.