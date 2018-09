Wil en Marianne al jarenlang vrijwilliger bij Wereldhavendagen

Ze kennen het evenement als hun broekzak. Marianne van Peelen en Wil van Tiel. Al meer dan tien jaar zijn ze als vrijwilliger actief bij de Wereldhavendagen in Rotterdam.

Ook dit weekend geven ze honderden bezoekers informatie over het evenement bij het infopunt op het Willemsplein.

''We krijgen thuis een handboek en dat nemen we natuurlijk allemaal door, want er wordt van alles gevraagd in allerlei talen. Waar is dit, waar is dat en als je je eigen daar een beetje op concentreert, wat we ook doen, dan is dit een perfecte plek, de drukste plek'', zegt een opgetogen Marianne.

''Wil heeft me jaren geleden als vrijwilliger meegesleurd om hier te werken en ik heb er geen spijt van, want ik doe het nu ook al ruim tien jaar.'' Wil vult aan: ''Het is supergezellig altijd met Marianne en we hopen het nog heel lang met elkaar vol te kunnen houden.''