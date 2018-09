Deel dit artikel:











Zwaargewonde na 'straatrace' in Schiedam Foto: MediaTV

Op de Tuinlaan in Schiedam is zaterdagmiddag iemand zwaargewond geraakt. Volgens getuigen was er een straatrace aan de gang, die eindigde in een botsing tussen twee scooters. Er zou ook nog gevochten zijn, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Medewerkers van de traumahelikopter kwamen ter plaatse om medische spoedhulp te geven aan het slachtoffer. De man is gereanimeerd en later overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens getuigen kon de traumahelikopter na de hulpverlening niet opstijgen door een drone in de lucht. Politie en brandweer kunnen dat niet bevestigen. Een persoon is in de omgeving aangehouden.