PKC na rust simpel langs DeetosSnel

Tijdens de openingsronde van de Ereklasse in het veldkorfbal heeft landskampioen PKC/SWKGroep overtuigend gewonnen van promovendus DeetosSnel. In Papendrecht konden de bezoekers uit Dordrecht een helft mee (ruststand 9-7), maar uiteindelijk werd het 23-14.

Vorige week won PKC al de Europese Supercup door dik te winnen van de Belgische landskampioen Kwik. Vandaag hoefde de ploeg van de nieuwe trainer Daniël Hulzebosch niet heel diep te gaan in de Drechtstedenderby. Zonder recordinternational Suzanne Struik, zij speelt niet op het veld, was het alleen in de eerste helft nog enigszins spannend.

Sinds jaren komen PKC en DeetosSnel elkaar ook weer tegen in de zaal. Afgelopen seizoen promoveerden de Dordtenaren naar de Korfbal League door in de PKC-hal de hoofdklassefinale te winnen van Dalto.

De Korfbal League begint op zaterdag 10 november. PKC heeft als doelstelling om voor het eerst sinds drie jaar weer landskampioen te worden. DeetosSnel zal zich richten op handhaving.

Belangrijkste concurrent hiervoor zal het verzwakte KCC/SO natural zijn uit Capelle aan den IJssel. Voor het eerst in de historie zullen drie van de tien ploegen uit de drukst bezochte Nederlandse zaalcompetitie afkomstig zijn uit onze regio.