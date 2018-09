Rennend, klauterend en kruipend de Wereldhavendagen over

Lui slenterend de Wereldhavendagen over? Niks ervan, denken de grofweg twintig deelnemers aan de 'Saturday Morning Marine Run'. Rennen gaan ze naar het Marinedorp waar niet minder dan een heuse stormbaan op ze wacht.

Maar eerst wordt een bezoek gebracht aan het fregat Zr. Ms. Evertsen. De lopers arriveren er net voor 09:00 uur. Juist op tijd om het dagelijkse hijsen van de vlag bij te wonen. "Dit is super", fluistert een sportieve deelnemer over de blik achter de schermen. Na het salueren mag hij net als de rest weer ontspannen.

Nou ja, dat valt te bezien. Gids Anne van Rotterdam Sightrunning Tours leidt het gezelschap in een rustig tempo naar het Marinedorp waar heuse mariniers een goede 'drill' hebben voorbereid. Opdrukken, springen, kniebuigingen en natuurlijk de stormbaan. Niet iedereen houdt het droog aan de 'liaan' over de waterbak, inclusief kroos.

Korporaal Boekholt ziet het met een glimlach aan. "Wij moeten ieder moment op missie kunnen. Deze stormbaan is een dagelijks deel van ons werk. Het is leuk om te laten zien waar we voor staan en als iemand zich geroepen voelt om zich aan te melden is dat alleen maar positief."