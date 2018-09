Eerste seizoensnederlaag Excelsior Maassluis

Excelsior Maassluis is zijn ongeslagen status in de Tweede Divisie kwijt. Het team verloor de thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels met 0-2.

Ook voor Jong Sparta eindigde de wedstrijd van deze zaterdagmiddag in de eerste verliespartij van dit prille seizoen. Rijnsburgse Boys was in Rotterdam met 2-1 te sterk.

Derde Divisie: SteDoCo wint regioderby

De regioderby tussen ASWH en SteDoCo in de Derde Divisie was een doelpuntenfestijn. Uiteindelijk was het de ploeg uit Hoornaar die in Hendrik Ido Ambacht met 2-3 won.

Door de overwinning is SteDoCo ook de hoogst genoteerde regioploeg in deze divisie. Na drie speelrondes staan zij nu met 7 punten op de derde plek.

Veel overwinningen voor Rijnmondploegen in Hoofdklasse

In de Hoofdklasse was het een succesvolle middag voor de ploegen uit de Regio Rijnmond. SC Feyenoord wint met 3-2 van Jodan Boys, Spijkenisse is uit bij Ter Leede met 3-0 te sterk en Capelle neemt na een 4-1 zege de punten mee terug uit Nootdorp.

Ten slotte won Zwaluwen Vlaardingen het regionale onderonsje met Smitshoek: 0-1.