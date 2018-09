120 duizend mensen bezoeken Wereldhavendagen

Ongeveer 120 duizend mensen hebben zaterdag overdag de Wereldhavendagen bezocht. De tweede dag van het driedaagse evenement in Rotterdam verliep volgens de organisatie zonder incidenten.

Naast de acitviteiten op de kade en de excursies, konden bezoekers demonstraties van de Koninklijke Marine, het Rotterdam Offshore Sailing-team en P&O Ferries zien. Ook was er het ‘straatje keren’ van cruiseschip de Magellan.

De toeschouwers zagen vanaf onder meer de Erasmusbrug het startschot van de Maasrace, een sloepenwedstrijd over achttien kilometer. Op de Wilhelminapier ging de Dutch Ultimate Fire Fighter-contest van start, de zoektocht die zondag moet leiden tot de verkiezing van de ultieme brandweerman.

Avondshow

De zaterdag wordt traditioneel afgesloten met een spectaculaire avondshow op het water. De opzet is dit jaar een moderne versie van een botenparade.

Rond het Wereldhavendagen-thema ‘Energize!’ worden de schepen verlicht als een reis door de tijd. Eerst met fakkels en verlichte kabels, om uiteindelijk te eindigen in een moderne lichtshow.

Het afsluitende vuurwerk is dit jaar volledig geïntegreerd in de show. Na de avondshow verzorgt DJ Niles Alister een afterparty op de kades. Zondag is de laatste dag van de 41e editie van de Wereldhavendagen.