Neptunus geeft thuisvoordeel in Holland Series uit handen

Recordkampioen Curacao Neptunus begint de finale van de honkbalcompetitie met een uitwedstrijd. Dat is het gevolg van de nederlagen die het donderdag en zaterdag in de playoffs leed tegen mede-finalist L&D Amsterdam.

Zaterdag in Amsterdam werd het na verlenging 6-5 voor de thuisclub, nadat het donderdag in Rotterdam in 3-10 was geëindigd. Door deze resultaten gaat Neptunus als nummer twee de Holland Series in tegen het als eerste geëindigde Amsterdam.

Beide clubs spelen zondag in Rotterdam nog één keer tegen elkaar, maar dat play-off-duel gaat nergens meer om.

De Holland Series tussen Amsterdam en Neptunus is een best-of-seven serie en gaat pas van start op donderdag 27 september, dit in verband met een nieuw Super6-toernooi van het Nederlands team dat binnenkort in Hoofddorp wordt gespeeld.

Het eventuele zevende en beslissende duel staat gepland op zondag 14 oktober. Neptunus is op jacht naar het 19de kampioenschap in de clubgeschiedenis en de vijfde titel op rij.