Drone brengt traumahelikopter in Schiedam in gevaar Foto: Ginopress

Een traumahelikopter is zaterdagmiddag ernstig gehinderd en in gevaar gebracht in Schiedam. Iemand vloog vlakbij met een drone, waardoor de heli geen kant op kon om op andere plekken in de regio aan mensen in levensgevaar hulp te verlenen.

Medewerkers van de traumahelikopter waren nodig na een botsing tussen twee scooters op de Tuinlaan in Schiedam. Een persoon raakte zwaargewond en moest gereanimeerd worden. Na de reanimatie is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en kon de traumahelikopter vertrekken. Door de drone in de lucht moest het vertrek enige tijd uitgesteld worden. ''Het hinderen van een helikopter is gevaarlijk voor de bemanning en hulpverleners. Maar net zo goed voor de omgeving en omstanders'', waarschuwt de Veiligheidsregio Rotteram-Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de dronepiloot.