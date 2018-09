Deel dit artikel:











Gewonde Capellenaar na schietpartij Rotterdam opgepakt Foto: MediaTV

Op de Watergeusstraat in Rotterdam-Delfshaven heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft het slachtoffer later opgepakt. De schutter is spoorloos.

De schietpartij gebeurde rond 01:30 uur. Een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel raakte daarbij gewond. Hij is door anderen in een witte Golf naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed daarbij tegen het verkeer in en dwong enkele bestuurders om achteruit te rijden en uit te wijken. Tekst gaat verder onder de Tweet

De man werd eerst naar het Franciscus Gasthuis gebracht en later naar het Erasmus MC. Het is niet bekend wat de aanleiding van de schietpartij is. Volgens getuigen zou de dader na de schietpartij met de auto zijn gevlucht richting snelweg. De gewonde man is aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen in de auto's die moesten uitwijken en omstanders die het incident hebben gezien.