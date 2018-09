Duizenden vrouwen op de fiets in Rotterdam-Alexander

In Rotterdam-Alexander vindt zondag de Ladies Ride plaats. De fietstocht waar enkele duizenden vrouwen aan meedoen, is een initiatief van oud Wereld- en Olympisch kampioen Leontien van Moorsel.

Wethouder Sven de Langen (Onderwijs, Jeugd en Zorg) trapte de fietstocht af om 10:35 uur. Daarna starten enkele duizenden vrouwen aan een van drie fietstochten. Er zijn routes uitgestippeld van 35, 65 en 100 kilometer. Ook wereldkampioen Chantal Blaak is als ambassadeur aanwezig.

Het evenement is in 2005 bedacht door Van Moorsel die tegenwoordig in Nieuwerkerk aan den IJssel woont. Met de fietstocht wil ze vrouwen in beweging krijgen en na laten denken over balans in het leven. Deelnemers kunnen eventueel vrijwillig een donatie doen voor het Erasmus MC of het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.