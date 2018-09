Feyenoordkleedkamers vanaf vandaag open voor fans

Fans van Feyenoord kunnen vanaf vandaag een nieuw kijkje achter de schermen krijgen: de kleedkamer van de club is nu ook open voor het publiek.

Sinds de voetbalclub enkele maanden terug hun nieuwe trainingscomplex opende, is de kleedkamer niet meer zeven dagen per week in gebruik. Daardoor kan vanaf nu dus iedereen de plek bezoeken waar spelers zich elke keer opladen voor de nieuwste wedstrijd, en samen grote winsten vieren maar ook verliezen verwerken.

Voor de eerste openingsdag heeft Feyenoord extra rondleidingen gepland. Voortaan zal de spelerskleedkamer een standaard onderdeel zijn van alle Stadiontours. Alleen op wedstrijddagen en de dag ervoor en erna blijft de kleedkamer dicht voor bezoekers.