Luister zondagmiddag Radio Rijnmond Sport

Radio Rijnmond Sport is er zondagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur. En ondanks het ontbreken van Eredivisie-voetbal maken we toch een interessante uitzending met live amateurvoetbal en gesprekken met de personen die op dit moment in het (sport)nieuws zijn.

Presentator Dennis van Eersel zal onder meer vooruitblikken op de Nations League-kraker Frankrijk-Nederland, die vanavond in Parijs wordt gespeeld. Hij doet dat met journalisten die de ontmoeting vanaf de perstribune gaan bekijken en enkele oud-internationals. Daarnaast zijn we live bij Leonidas-Alphense Boys, een duel in de zondaghoofdklasse B. Verder houden we je op de hoogte van al het actuele sportnieuws en blikken we ook nog even terug op de wedstrijden die Sparta en FC Dordrecht vrijdag speelden.

Radio Rijnmond is niet alleen via 93.4FM te beluisteren, maar ook via www.rijnmond.nl, de vernieuwde Rijnmond-app en DAB+.