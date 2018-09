Deel dit artikel:











Gewapende overval in tankstation Zwijndrecht Archieffoto

In Zwijndrecht is zondagochtend een tankstation overvallen. Een gewapende man liep rond 11:30 uur de winkel van het tankstation aan de Kort Ambachtlaan in Zwijndrecht binnen.

Hij bedreigde het personeel met een wapen en eiste geld. Daarna ging de man er te voet vandoor met een nog onbekend geldbedrag. De politie is in de omgeving op zoek naar de man. Er is onder andere een politiehelikopter ingezet.