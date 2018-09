Pim Blokland (Vrienden van Feyenoord): 'Geen intentie om aandelen door te verkopen'

De Vrienden van Feyenoord hebben niet de intentie hun aandelen door te verkopen aan derden. Dat zegt Pim Blokland tegenover RTV Rijnmond. Daarnaast klopt de analyse van Yalcin Zöhre, die deze week naar buiten kwam, volgens Blokland niet.

Zöhre luidde deze week de noodklok en vond dat de Vrienden van Feyenoord zo snel mogelijk uitgekocht moeten worden. "Als je een verhaal vertelt, vertel dan wel het juiste verhaal", zegt Blokland tegenover RTV Rijnmond.

Geen intentie om door te verkopen

Er is geen intentie om de aandelen door te verkopen aan derden. "We gaan nooit die aandelen doorverkopen. Die kunnen we zonder toestemming van Feyenoord niet eens verkopen. Laat staan dat we het doen.

We zijn de Vrienden van Feyenoord, geen investeerders. We hebben er toch geen belang bij dat we ons geld terugkrijgen via een oliesjeik? Feyenoord maakt zich geen zorgen en heeft de regie in handen."

Varkenoord en 1908 belangrijker

Het nieuwe trainingscomplex en het nieuwe jeugdcomplex werd belangrijker geacht dan het terugkopen van aandelen. "De ader van de club is Varkenoord en dat moet natuurlijk voorrang krijgen. Dat is nu gebeurd en de volgende stap zal waarschijnlijk zijn dat ze weer wat meer ruimte hebben om ons uit te kopen."

Beluister hierboven heel het gesprek met Pim Blokland.