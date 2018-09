Deel dit artikel:











Kilo’s cocaïne gevonden in container ananassen De drugs had een straatwaarde van 350 duizend euro. Foto: OM

De douane heeft acht mannen aangehouden voor drugssmokkel nadat er in een container met ananassen veertien kilo aan cocaïne is gevonden. De container kwam vanuit de haven van Rotterdam in Amsterdam terecht. De drugs hadden een straatwaarde van tenminste 350 duizend euro.

De aangehouden mannen zijn tussen de 22 en 47 jaar oud. Vijf van hen komen uit de regio’s Amsterdam en Tilburg. Daarbij is er een Dominicaan aangehouden, een Turkse man en een Albanees. Die laatste verblijft illegaal in Nederland. De politie kreeg ze te pakken door de container met drugs vanuit de haven te volgen naar het afleveradres in Amsterdam, waarbij het achttal is betrapt toen ze de drugs overlaadden in een personenauto en daarmee weg wilden rijden. Maandag moeten de acht mannen voor de rechter komen. De drugs zijn na de aanhouding direct vernietigd.