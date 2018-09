Elftalleider Rob Brekelmans: 'Leonidas zal altijd op zondag blijven spelen'

''Leonidas blijft voor altijd zondag spelen'', zegt elftalleider Rob Brekelmans. Radio Rijnmond Sport besteedde zondag aandacht aan Leonidas - Alphense Boys, maar ook aan de achteruitgang van het zondagvoetbal in de regio.

Waar vele clubs uit de regio het zondagvoetbal vaarwel zeggen, ziet ook Brekelmans de belangstelling voor de wedstrijden dalen. ''Een jaar of vijf geleden stonden er weleens achthonderd mensen toen we nog topklasse speelden. Nu mogen we blij zij met vijftig mensen.'' Volgens hem hebben mensen steeds meer andere interesses. ''De bezoekersaantallen op zaterdag lopen ook terug.'' Omdat de hoofdsponsor het wil, blijft Leonidas altijd op zondag voetballen.

Ook volgens speler Ibrahim el Morabit is er weinig belangstelling voor de wedstrijden van zijn Leonidas. ''We zijn de enige hoofdklasser uit de regio. Dan mag de belangstelling wel wat hoger zijn.

In de audiofragmenten zijn de gesprekken met Rob Brekelmans, Ibrahim el Morabit en ook speler Zakaria Amrani volledig terug te luisteren. Leonidas verloor de wedstrijd met 1-4.