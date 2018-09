Nederlands Honkbalteam in voorbereiding op nieuw Super 6-toernooi

Het Nederlands honkbalteam maakt zich op voor een nieuw toernooi. Van dinsdag 18 september tot en met zondag 23 september vindt het Super 6 Baseball Softball-toernooi plaats. De zes beste honkbal- en softballanden van Europa doen mee.

België, Duitsland, Italië, het Nederlands Koninkrijk, Spanje en Tjechië zullen aanwezig zijn in Hoofddorp, waar het toernooi wordt gehouden.

Voor bondscoach Evert-Jan in 't Hoen is het een serieus toernooi. "Het is een uitstekend toernooi om te kijken met welke spelers je volgend jaar het EK of het Olympisch Kwalificatie-toernooi gaat spelen", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

"Het is voor nieuwe spelers goed om te laten zien wat ze kunnen en voor oudere spelers is het goed om te laten zien dat ze erbij willen zijn."

