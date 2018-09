Onder de waterspiegel bij Wereldhavendagen

Ze zijn er al bij zolang de Wereldhavendagen bestaan: de mensen van duik- en bergingsbedrijf Smit uit Rotterdam. Met hun aquarium zijn zij steevast een publiekstrekker. En het blijft niet alleen bij kijken, want iedere bezoeker langer dan 1 meter 40 mag er zelf een duik wagen.

Eigenaar Maurice Krul is blij dat hij over zijn vak kan vertellen tijdens dit weekend. "We doen ons werk onder water, vaak met nauwelijks zicht. Nu kan iedereen ons zien, zien wat we doen en wat we uitdragen."

"Het duikersvak is veelzijdig", legt Krul uit. "Je kunt het zo gek niet bedenken. Schroeven repareren, inspecteren van zeeschepen, het herstellen van een kade, maar ook het bergen van auto's en mensen. Dat laatste is niet het leukste werk, maar het moet wel gebeuren."

In en om de watertank zijn er alleen maar vrolijke gezichten te zien. Vooral kinderen drukken hun neus plat tegen het dikke glas. Daar klimt weer een duiker uit het water. "Zelfs mijn haar is nog droog", roept hij met een grijs.