Krabbendam, Driessen en Mossou zijn het eens over Oranje: 'Stunt vrijwel uitgesloten'

In de uitzending van Radio Rijnmond Sport werd uitgebreid vooruitgeblikt op de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk van vanavond. Martijn Krabbendam (VI), Valentijn Driessen (De Telegraaf) en Sjoerd Mossou (Algemeen Dagblad) bevinden zich allemaal in Frankrijk en zijn het over één ding eens: een stunt is vrijwel uitgesloten.

Martijn Krabbendam proeft ondanks de misère van de afgelopen jaren bij Nederland, toch weer optimisme. "Het gevoel is er, dat los van de uitslag, ze het in ieder geval beter voor de dag kunnen komen dan vorig jaar (4-0 nederlaag, red.). Ze werden toen totaal voor schut gezet.

De manier waarop je toen aan alle kanten voorbij werd gespeeld, dat is echt om je voor te schamen als voetballand wat hoog aangeschreven stond."

2 of 3-0

Sjoerd Mossou gaat ervan uit dat het 2 of 3-0 voor Frankrijk wordt. "Frankrijk is gewoon ongelofelijk sterk. Ze hebben een compleet elftal en hebben echt alles in huis. Dat hebben we op het WK natuurlijk gezien. Ik zie weinig redenen waarom we even een puntje gaan weghalen.

Het enige is dat het voor die Fransen het een soort feestwedstrijd is. Dat merk je hier in Parijs ook; alles staat in het teken van de wereldkampioen die nog één keer feestelijk onthaald wordt door het publiek. Dat zou een voordeel kunnen zijn.

Misschien wordt het wel té joviaal en kan Nederland ervan profiteren. Maar het kan, als het snel 1-0 wordt, ook een galavoorstelling worden. Ik heb er, eerlijk gezegd, een hard hoofd in."

Feest verstoren

Valentijn Driessen hoopt dat Oranje roet kan gooien in het Franse feestje. "Je ziet wel dat het Nederlands Elftal bepaalde ontwikkelingen doormaakt. Om te winnen van de wereldkampioen, daar is veel voor nodig.

Maar ik kan me wel voorstellen dat je stimulans eruit haalt, dat ze daar een feestje gaan houden. Als je dat kan verstieren, dan zou dat geweldig zijn."