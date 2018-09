Deel dit artikel:











Nagenieten van druk bezochte Wereldhavendagen Foto: Anne Reitsma Foto: Anne Reitsma

De Wereldhavendagen in Rotterdam zijn zondagmiddag laat afgesloten. In totaal waren er zo’n 380 duizend bezoekers die een bezoekje brachten aan de activiteiten in de stad. Dat is 50 duizend bezoekers minder dan de jubileumeditie van vorig jaar.

RTV Rijnmond was er het gehele weekend bij. Bekijk onder meer video's van de piratenactie, het duiken bij het Rotterdamse duik- en bergingsbedrijf Smit , de Saturday Morning Marine Run , het bijzondere hefschip van Van Oord en de Nacht van de Kaap . Ook vrijwilligers waren volop actief met de Wereldhavendagen. Kijk hier ook de foto’s terug van het gehele weekend. Drukte

De organisatie van de Wereldhavendagen is tevreden en laat weten dat er geen noemenswaardige incidenten zijn geweest. De organisatie van de Wereldhavendagen is tevreden en laat weten dat er geen noemenswaardige incidenten zijn geweest. Zondag, de laatste dag, kwamen er zo’n 180 duizend mensen naar het evenement. De afgelopen drie dagen waren er diverse demonstraties op het water te bekijken, konden schepen worden bezocht en was er een botenshow en vuurwerkdemonstratie. Het overkoepelende thema van de Wereldhavendagen was ‘Engergize’. Daarmee werd aandacht gevraagd voor de duurzame doelstellingen van de haven van Rotterdam. Volgend jaar is het evenement op 6, 7 en 8 september.