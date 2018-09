Deel dit artikel:











Hockey: Rotterdam keihard onderuit tegen HGC van Seve van Ass

De hockeymannen van HC Rotterdam zijn zondagmiddag keihard onderuit gegaan in de hockey hoofdklasse. Het HGC van oud-Rotterdamspeler Seve Van Ass denderde over de Rotterdammers heen en won met 6-2. Pas nadat HGC 6-0 voorstond, kwam Rotterdam tot scoren via Simon Egerton en Jeroen Herztberger.

Seve van Ass deed zijn oude ploeg al snel pijn. Na een kwartier spelen scoorde hij een strafbal. Zo'n vijf minuten later verdubbelde hij via een strafcorner ook de score. Oliver van Tongeren bepaalde daarna met een velddoelpunt de ruststand op 3-0. Na rust werd het er niet beter op voor de Rotterdammers. Ashley Jackson maakte er al snel 4-0 van, gevolgd door een treffer van Dick Möhlmann. Karst Timmer scoorde de laatste treffer voor de club uit Wassenaar. Jeroen Hertzberger maakte er uit een strafcorner daarna 6-1 van. Simon Egerton benutte daarna eveneens een strafcorner. Door de forse nederlaag tegen HGC zakken de Rotterdammers naar de zevende plek in de hoofdklasse.