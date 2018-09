Mariniers redden Rotterdams schip van piraten.

Een nachtmerrie lijkt het: een schip dat gekaapt wordt door piraten. De mariniers hebben daar dit weekend een stokje voor gestoken tijdens de wereldhavendagen, waarbij ze lieten zien hoe doeltreffend zij omgaan met piraterij.

Eric Blumers, van de Koninklijke Marine, vertelt: "Het schip is in vijandelijke handen gevallen, in dit geval van piraten. Die kunnen op de brug zitten, of ergens anders op het schip, ze kunnen gijzelaars hebben. Het is dan aan de mariniers hoe zij gaan reageren en dat beslissen ze dan op dat moment."

De actie zondag verloopt goed: na entering vanaf de helikopter en diverse schepen vanaf het water, zijn de mariniers erin geslaagd de piraten te overmeesteren en de gijzelaars in veiligheid te brengen.

De marine wordt sinds 2008 al ingezet voor anti-piraterij-acties over de hele wereld. Het schip waar de demonstratie op plaatsvond, is oorspronkelijk een patrouilleboot geweest voor de bewaking van de Nederlandse kust.