Spanning bij terminal APM loopt op

Personeel van APMTR in actie bij APM 2.

Het blijft rumoerig onder het personeel van APM Terminals. Volgens betrokkenen moet de onrust snel voorbij zijn, 'anders kunnen beide containerterminals wel eens plat gaan', klinkt het strijdvaardig.

Zondag trokken ruim vijftig personeelsleden van de vestiging van APM Terminals Rotterdam naar de andere terminal, Maasvlakte 2. Ze uitten daar hun ongenoegen over de gang van zaken rond doorstroming van de ene naar de andere terminal.

Vorige week bracht de ondernemingsraad van APM Maasvlakte 2 naar buiten dat er een voorstel van de directie ligt om het personeel van APMTR moeilijker te laten doorstromen naar de andere vestiging. Directeur Pieter Hartog ontkent dat zoiets aan de orde is.

Hartog mocht donderdag en vrijdag tijdens werkonderbrekingen bij APMTR uitleg geven. Het personeel is, gezien de acties van zondag, nog niet gerust op zijn toezeggingen. Ook is er nog geen akkoord over een nieuwe cao.