Politie pakt acht Rotterdamse drugsdealers op in drie weken Alle gevonden drugs is in beslag genomen en vernietigd.

De politie heeft de afgelopen drie weken minimaal acht mensen in Rotterdam-Zuid opgepakt, die betrokken waren bij de productie of verkoop van drugs in de wijken.

Drie van de verdachten zijn aangehouden bij preventieve fouilleeracties op Zuid. Harddrugs op zak

Een van hen is een 27-jarige Rotterdammer die vrijdagavond 31 augustus met zijn auto aan de kant is gezet op de Zuiderparkweg. Hij bleek een etui met kleine zakjes harddrugs bij zich te hebben. In zijn huis zijn daarna nog eens 103 zakjes met harddrugs gevonden bij een doorzoeking. Een andere Rotterdammer was begin deze week aan de kant gezet op de Langenhorst in Rotterdam-Zuidwijk. Hij had 25 enveloppen met drugs op zak. Een 22-jarige plaatsgenoot probeerde nog aan aanhouding op de Zwartewaalstraat in de Tarwewijk te ontkomen. Hij moffelde zijn tasje met harddrugs weg toen de politie hem aan de kant zette. Thuis bleek hij ook nog een ploertendoder en materiaal om zelf harddrugs te maken in huis te hebben. Drugspanden

Drie anderen hadden niet in de gaten dat de politie hen volgde toen ze 25 augustus de deur van een pand op de Wevershoekstraat, vlakbij het Zuidplein, intrapten. Het bleek geen gewone woning, maar een zogeheten versnijdingspand, waar drugs met andere stoffen worden verdund om zo meer aan de verkoop te verdienen. Aan de Geertruidenbergstraat in Pendrecht werden ook drugs geproduceerd. De politie kwam daar achter bij een zoektocht naar een andere verdachte. Vernietigd

Alle gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.