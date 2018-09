Staatssecretaris Mark Harbers ondergedoken na bedreigingen

De Rotterdamse staatssecretaris Mark Harbers is zo ernstig bedreigd, dat hij heeft moeten onderduiken. De Telegraaf schrijft dat op basis van bronnen in Den Haag.

Harbers besloot zaterdag dat de Armeense kinderen Lili en Howick alsnog in Nederland mogen blijven. Tot dat moment had hij steeds volgehouden dat de kinderen het land uit moesten. Dat kwam hem op zoveel haatmailtjes en bedreigingen te staan, dat Harbers en zijn partner naar een geheim adres zijn gebracht.

Toch zouden de bedreigingen Harbers niet op andere gedachten hebben gebracht. Lili en Howick namen voorafgaand aan hun geplande uitzetting de benen. Er zou voor hun veiligheid worden gevreesd, waarna Harbers, onder druk van de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie alsnog besloot dat de kinderen mogen blijven.

Het was maandagochtend niet bekend of Harbers nog steeds is ondergedoken.

Mark Harbers begon zijn politieke carrière in Rotterdam na zijn studie aan de Erasmus Universiteit. Hij was onder andere gemeenteraadslid en werd later fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam.