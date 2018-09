Henk Fraser en Royston Drenthe in FC Rijnmond

Deel dit artikel:











Henk Fraser is maandagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. De trainer van Sparta gaat uitgebreid in op de start van zijn club in het seizoen in de eerste divisie.

Naast Fraser zitten bij presentator Etienne Verhoeff ook vaste tafelgasten als Emile Schelvis en Sinclair Bischop aan de desk. Het zal veel gaan over Sparta, want we hebben ook een reportage over Royston Drenthe. FC Rijnmond begint om 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook komt de uitzending zo snel mogelijk op deze website te staan.