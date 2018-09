Ook de fietsroute van Johan en Ed Struijlaart langs de Rotte fietsen?

Johan Overdevest fietst samen met Ed Struijlaart een fietstocht langs de Rotte. Ook deze route fietsen? Volg dan de volgende aanwijzingen:

De fietstocht begint bij de oorsprong van de Rotte in Moerkapelle. De molen die hier staat heet dan ook De Oorsprong. Dit is vlakbij knooppunt 6. Als je hier omhoog fietst de dijk op en je voor het water naar rechts gaat, zie je de molen aan het eind van deze weg staan.



Vanaf de oorsprong fiets je vervolgens langs het water van de Rotte naar knooppunt 6. Dat is onder aan de dijk. Ga hier rechtsaf en steek de weg over. Volg nu het fietspad met de Rotte aan je rechterhand. Je rijdt door tot de snelweg A12 en gaat daar rechtsaf de brug over om vervolgens onder de A12 door te gaan. Vanaf hier fiets je aan de andere kant van de Rotte met het water aan je linkerhand dus.



Aan de overkant zie je de molenviergang uit de uitzending al liggen. Op de terugweg fiets je aan de overkant en kun je de molens van dichterbij bekijken. Volg het fietspad met aan je rechterhand De Bleiswijkse Fles, de groene verbinding tussen de Rottemeren en Zoetermeer. In de Fles kun je heerlijk skaten, wandelen en fietsen langs watervogels. De ijsvogel heeft dit gebied ook al ontdekt. Een speciaal vlonderpad leid je over het plasdrasgebied door de rietkragen heen. De visdiefeilandjes zijn speciaal aangelegd voor de visdief die zijn eieren tussen kiezelsteentjes legt. Misschien niet het meest geschikte gebied voor tijdens je fietstocht, maar zeker de moeite waard om een keer te bezoeken (met laarzen!).



Fiets door naar knooppunt 96, hier vind je de Bleiswijkse Verlaat, een bijzondere schutsluis uit 1772, die nu niet meer in gebruik is als schutsluis, maar alleen nog als waterkering. De sluis in 2015 volledig gerestaureerd en ligt er prachtig bij. Vlak na de sluis zie je aan je rechterhand een bosgebied. Als je hier in rijdt ligt daar een mooie plas (kanovijver) met een strandje, Johan en Ed genoten daar van hun picknick. Je kunt er ook even lekker uitrusten of zwemmen.



Volg het mooie fietspad nog steeds langs de Rotte via knooppunt 95 naar knooppunt 94 en steek hier de Rotte over via een opvallende brug. Je fietst nu nog steeds langs de rivier, maar nu met het water aan je rechterhand. Aangekomen bij knooppunt 93 kun je na 50 meter linksaf en je rijdt dan naar beneden zo het strand van de Zevenhuizerplas op. Dit is één van de stranden aan de Zevenhuizerplas. Het grootste strand is Nesselande, dat je vanaf hier aan de overkant ziet liggen. Als je geen zin hebt in het strand volg je de route vanaf 93 gewoon rechtdoor langs het water. Je komt via Oud Verlaat bij knooppunt 92 en gaat hier linksaf. Vervolg je route naar de knooppunten 91, 3, 24 en 26 langs de Zevenhuizerplas en de wijk Nesselande.



Bij knooppunt 26 ga je linksaf en rijdt de Eendragtspolder in. Dit was een landbouwgebied, maar is nu getransformeerd naar een mooie polder met veel recreatiemogelijkheden waaronder de 2 kilometer lange Willem Alexander roeibaan, waar internationale wedstrijden worden geroeid. Ook is deze polder geschikt gemaakt voor waterberging. In geval van wateroverlast kan hier 4 miljoen kubieke meter water worden opgeslagen zodat de regio droge voeten houdt. Geniet van de openheid van dit gebied, de watervogels, de sporters en de uitkijktoren. Als je zelf nog iets recreatiefs wilt doen in dit gebied kijk dan voor meer info op www.ookditisderotte.nl .



Fiets verder naar knooppunt 11 en volg vanaf hier de Rotte weer, met het water aan je linkerhand. Vlak voor de A12 ligt de molenviergang die je zag in de uitzending. De molenviergang bestaat uit vier windmolens die zijn gebouwd rond 1722.

De molenviergang is gebouwd voor de bemaling van de Tweemanspolder. In 1953 kwamen de molens in bezit van de Stichting tot instandhouding van de molenviergang van de Tweemanspolder. Voor bemaling van de polder zijn de molens in 1953 buiten bedrijf gesteld. Ze zijn wel maalvaardig en draaien tweemaal per maand, op zaterdag. Meer informatie vind je op www.verenigingmolenvrienden.nl .



Tenslotte ga je weer onder de A12 door en fiets je langs het water terug naar de oorsprong van de Rotte en van deze prachtige fietstocht.



Dit is de route op de kaart.