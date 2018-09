Rotterdamse plasticvanger heeft San Francisco succesvol verlaten

The Ocean Cleanup heeft afgelopen weekend de baai van San Francisco verlaten. Het in Rotterdam gevestigde bedrijf onder leiding van de 24-jarige Boyan Slat gaat de strijd aan tegen de plasticsoep in de oceaan. Zij gaan de eerste maanden testen uitvoeren op de Stille Oceaan.

Vijf jaar lang heeft het bedrijf gewerkt aan de 600 meter lange 'slurf', een drijvende plastic barrière die plastic uit de oceaan kan halen. De slurf is nu ongeveer 170 kilometer verwijderd van San Francisco, op weg naar een testlocatie op 500 kilometer van de Amerikaanse stad vandaan. Daar wordt de plasticvanger twee weken getest.

Tekst gaat onder de Tweet verder



"We hebben voor deze locatie gekozen omdat het internationale wateren zijn, we zijn niet afhankelijk van allerlei beperkende Amerikaanse wetgeving", legt Joost Dubois, woordvoerder van The Ocean Cleanup uit. "Maar we zijn wel nog dichtbij genoeg om terug te keren naar de haven als er problemen zijn."

Als de testen succesvol zijn, vaart de machine over twee weken verder naar de Great Pacific Garbage Patch, de plek in de Stille Ocean waar door stromingen een gigantische vuilnisbelt aan plastic is ontstaan.

Tekst gaat onder de Tweet verder



Dubois: "We gaan zien of het allemaal sterk genoeg is om de ongelofelijke krachten van de oceanen in het midden van de North Pacific te doorstaan, met name de winterstormen. Zo rond april denken we het bericht te kunnen uitsturen of het gelukt is."

Bedreiging

The Ocean Cleaunp is een project van de jonge wetenschapper Boyan Slat uit Delft. Via crowdfunding haalde hij een paar jaar geleden 2 miljoen euro op voor zijn pilotproject waaraan hij en zijn team in de afgelopen jaren in Rotterdam hebben gewerkt.

Het plastic dat in de wereldzeeën drijft, vormt een grote bedreiging. Vooral voor dieren. Ze eten het plastic per ongeluk op, stikken erin of sterven door vergiftiging. Naar schatting één miljoen vogels en 100 duizend zoogdieren leggen jaarlijks het loodje door plastic op zee.