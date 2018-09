Deel dit artikel:











Maastunnel deels dicht door technisch probleem Foto: MediaTV

De Maastunnel in Rotterdam heeft sinds het begin van de middag last van een technische storing. De dienst Stadsbeheer testte de tunnel tussen 13:45 uur en 14:15 uur waardoor de tunnel even volledig was afgesloten. Inmiddels is één rijstrook weer geopend voor verkeer.

Stadsbeheer bekeek met de test of de buis van zuid naar noord weer helemaal open kon of dat er een rijstrook dicht blijft. Voorlopig is dat laatste het geval. Door het defect werkt een aantal installaties niet en kan de veiligheid niet gegarandeerd worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Om welke installaties het precies gaat, is nog niet bekend. Ook de oorzaak is onduidelijk. Sinds 2017 is één tunnelbuis gesloten wegens een grootschalige renovatie.