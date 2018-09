Deel dit artikel:











Maastunnel dicht voor verkeer door technisch probleem Archieffoto

In de Maastunnel in Rotterdam is maandagmiddag een rijstrook afgesloten voor verkeer. De oorzaak is een technisch defect.

Door het defect werken een aantal installaties niet en kan de veiligheid niet gegarandeerd worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Om welke installaties het precies gaat, is nog niet bekend. Het is ook niet bekend hoelang de afsluiting gaat duren. Sinds 2017 is de tunnel van noord naar zuid dicht voor een grootschalige renovatie.