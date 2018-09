Politie pakt man en vrouw op voor gewapende overval op Zwijndrechts tankstation

De politie heeft een 22-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt zondag een tankstation in Zwijndrecht te hebben overvallen. Zijn passagier, een 20-jarige vrouw uit Ridderkerk, is ook aangehouden.

Het tankstation aan de Kort Ambachtlaan werd zondagmorgen overvallen door een man , die het personeel bedreigde en geld eiste.

Na de overval verspreidde de politie een signalement en zette onder andere een politiehelikopter in tijdens de zoektocht. Na een paar uur kreeg de politie van een getuige door in welke auto de dader was weggereden.

Even later zijn de bestuurder van die auto en zijn passagier aangehouden. Agenten herkenden de auto ook van een overval die een paar dagen eerder op een ander tankstation aan de Reeweg-Oost is Dordrecht was gepleegd. Er wordt onderzocht of de verdachte ook betrokken was bij die andere overval.

De auto is voor onderzoek in beslag genomen.