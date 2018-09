Deel dit artikel:











A15 urenlang dicht door containerbrand Foto: Rijkswaterstaat

Het verkeer in de regio Rotterdam heeft maandagmiddag behoorlijk wat last gehad van een brandende container op de A15. De weg was bij Ridderkerk urenlang afgesloten.

De brandweer wist de brand snel te blussen, maar de opruimwerkzaamheden namen veel tijd in beslag. Kort na 16:00 uur kon de weg vrij worden gegeven. De file begon op dat moment al op de A16 bij het Terbregseplein. Verkeer richting Gorinchem werd omgeleid via Dordrecht en Papendrecht (A16 en N3).